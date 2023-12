Gersthofen

18:00 Uhr

Gersthofen nimmt mehr Gewerbesteuer ein als jemals zuvor

Plus Auch wenn in vielen Bereichen die Zeichen auf Krise stehen - die Stadt Gersthofen merkt davon wenig. Im neuen Jahr wird sie wieder kräftig investieren.

Von Gerald Lindner Artikel anhören Shape

Überall klagen Kommunen über steigende finanzielle Belastungen durch Ausgaben nicht zuletzt für Personal und Energie. Nicht so Gersthofen. Von der derzeit allseits beschworenen Krise ist hier nichts zu spüren. In seiner Jahresabschlusssitzung hat der Stadtrat einen Haushalt für das Jahr 2024 mit einem Rekordvolumen einstimmig verabschiedet. Das bedeutet, es wird wieder kräftig investiert.

„Es ist ein Alleinstellungsmerkmal für eine Gemeinde dieser Größe – Gersthofen hat gut 23.000 Einwohnerinnen und Einwohner – dass wir im Jahr 2024 Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 43,5 Millionen Euro erwarten können“, sagte Kämmerer Manfred Eding. Insgesamt summiere sich das Haushaltsvolumen auf 138 Millionen Euro. Davon entfallen 98 Millionen Euro auf den Verwaltungshaushalt und 40 Millionen Euro auf den Vermögenshaushalt. Neben der Gewerbesteuer bringt die Einkommensteuer 17 Millionen, die Grundsteuer B für die bebauten und unbebauten Grundstücke 3,7 Millionen sowie der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 3,8 Millionen Euro. Das wird auch benötigt. Denn allein für Baumaßnahmen sollen 31,1 Millionen investiert werden. Dabei sind die Hauptprojekte im neuen Jahr die Neubauten der Goetheschule und der Mozartschule und Investitionen in weitere kommunale Einrichtungen Gebäude wie das Feuerwehrhaus Edenbergen und der neue Festplatz.

