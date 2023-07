Gersthofen

vor 2 Min.

Gersthofen nimmt Pläne für neuen Festplatz wieder auf

Plus Seit das neue Gymnasium auf dem früheren Festplatz gebaut wird, steht Gersthofen ohne Fläche für Feste da. Nun werden Pläne für einen Ersatz wieder aufgenommen.

Von Gerald Lindner Artikel anhören Shape

Weil der frühere Gersthofer Festplatz dem Neubau des Paul-Klee-Gymnasiums weichen musste, fehlt zurzeit eine Fläche für größere Veranstaltungen. Vergangenes Jahr zog die Gersthofer Kirchweih daher auf den Rathausplatz und in den Stadtpark um. Diese Übergangslösung kam bei vielen Festbesuchern nicht gut an. In diesem Jahr müssen die Gersthoferinnen und Gersthofer noch mit dem Provisorium leben. Doch eine Lösung rückt näher.

Schon vor Beginn der Bauarbeiten für das neue Gymnasium war man auf die Suche nach einer Ersatzfläche gegangen, auf der Feste und andere größere Veranstaltungen möglich wären. So wurde angeregt, die Potenzialfläche im Stadtzentrum künftig für diesen Zweck zu nutzen. Schließlich wurde aber ein Areal an der Donauwörther Straße westlich der Einmündung der Berliner Straße als Schauplatz für die Kirchweih oder auch Zirkusgastspiele und dergleichen ins Auge gefasst. Dann tat sich wenig: Weil wegen der Corona-Pandemie zwei Jahre lang keine Großveranstaltungen mehr möglich waren, war der Bau eines neuen Festplatzes als nicht mehr so dringlich angesehen worden. Im Jahr 2021 hatte man die Pläne aus Einspargründen bis auf Weiteres auf Eis gelegt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen