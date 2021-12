Gersthofen peilt ein Ende der Wasserchlorung im März an

Plus Seit zwei Jahren muss das Gersthofer Leitungswasser nach einer Verkeimung gechlort werden. Doch nun kündigt die Stadt ein Ende des Chemiezusatzes an.

Schwimmbadgeruch am Waschbecken: Die Gersthoferinnen und Gersthofer müssen nun schon seit Oktober 2019 mit dem Umstand leben, dass ihr Leitungswasser gechlort wird. Grund dafür waren coliforme Keime, welche bei Wasserproben festgestellt worden waren. Eine Ursache für die Verschmutzung des Wassers konnte nicht gefunden werden. Doch nun gibt es Hoffnung auf ein Ende des Chemiezusatzes. Allerdings könnten noch ein paar Unsicherheitsfaktoren Verzögerungen bringen.