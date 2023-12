Gersthofen

Gersthofen plant besonderes Wohnprojekt am Römertor

Plus Bisher gibt es in Gersthofen und Umgebung keine Betreuungsplätze für Menschen mit Behinderung. Doch nun gibt es eine konkrete Anfrage des Dominikus-Ringeisen-Werks zur Bebauung am Römertor.

Von Regine Kahl

Bis zu seinem 56. Lebensjahr konnte Manuel Schmid (Name von der Redaktion geändert) mit seiner Mutter im Haus leben. Nach dem Tod der Mutter wurde es für den geistig und körperlich eingeschränkten Mann zwar schwieriger, doch er kam mithilfe seiner Geschwister noch ein paar Jahre zurecht. Allerdings war Schmid sehr oft alleine und ein Schlaganfall brachte das Kartenhaus zum Einsturz. Manuel Schmid sitzt jetzt im Rollstuhl und ist auf Hilfe angewiesen. Die Familie sucht dringend einen Platz in einer Wohngruppe, doch das ist schwierig. Mit dem Problem sind die Schmids nicht alleine. In der Stadt Gersthofen gibt es bisher kein Angebot zur Betreuung von Menschen mit Behinderung, das sollte sich ändern, darin sind sich die Stadträtinnen und Stadträte einig.

Der Stadt liegt eine Anfrage des Dominikus-Ringeisen-Werks (DRW) vor. Im Landkreis Augsburg hat das DRW bisher folgende Standorte: Kloster Holzen, Nordendorf, Meitingen, Königsbrunn, Bobingen und Schwabmünchen. Das DRW mit Hauptsitz in Ursberg hat ein umfassendes Angebot für Menschen mit Behinderung, von der Frühförderung bis zur Pflege. Josef Liebl vom Vorstand beschrieb im Bauausschuss der Stadt den Druck in der Region Augsburg als groß. Sehr viele Eltern wären in Not, weil sie sich im fortgeschrittenen Alter nicht mehr um ihre behinderten Kinder kümmern können. In Gersthofen gebe es kein spezielles Angebot. Liebl: „Nach Gersthofen wollen wir schon lange, aber bisher gab es nichts Passendes.“ Das DRW sei sich durchaus bewusst, dass das nun ins Auge gefasste Grundstück am Römertor eine exponierte Lage in der Stadt sei, „eine Tür zur Stadt“.

