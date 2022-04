Gersthofen plant den Ausstieg aus der Wasserchlorung jetzt im Mai

Plus Seit Oktober 2019 muss das Trinkwasser in Gersthofen gechlort werden. Immer wieder gab’s Verzögerungen. Doch nun rückt ein Ende dieser Maßnahme näher.

An den Geruch nach Schwimmbad beim Duschen oder Zähneputzen haben sich viele Gersthoferinnen und Gersthofer auch nach zweieinhalb Jahren noch nicht gewöhnt: Seit Oktober 2019 wird das Leitungswasser der Stadt gechlort, nachdem vorher koliforme Keime darin festgestellt worden waren. Doch bei der Stadtratssitzung am Mittwochabend machte Stadtwerkechef Bernhard Schinzel Hoffnung, dass der Ausstieg aus der Chlorung näher rückt.