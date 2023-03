Gersthofen schreibt Schülerwettbewerb zum Nachhaltigkeitsfest aus

Ein großer Erfolg war das Gersthofer Nachhaltigkeitsfestival im vergangenen Jahr. Heuer, bei der zweiten Auflage, setzt die Stadt noch eins drauf.

Das Gersthofer Nachhaltigkeitsfestival hat schon zum Auftakt im letzten Jahr viele Besucherinnen und Besucher, Familien und Kinder auf den Rathausplatz und in den Stadtpark gelockt. Dieses Jahr findet die Veranstaltung gleich an zwei Tagen, am Samstag und Sonntag, 8./9. Juli, statt – und es wird viel Neues zu entdecken geben.

Zum Nachhaltigkeitsfestival ruft die Stadt Gersthofen jetzt einen Schulwettbewerb ins Leben. „Ziel ist es, dass die Kinder und Jugendlichen aus Gersthofen sich mit der Energiewende beschäftigen und sich künstlerisch mit dem Thema auseinandersetzen. "Dabei wollen wir der Kreativität der Schülerinnen und Schüler möglichst wenig Grenzen setzen und sind sehr gespannt auf die Ideen“, so Julia Ferstl, zuständig für Klimaschutz und Nachhaltigkeit bei der Stadt und Mitorganisatorin des Festivals.

Motto des Wettbewerbs: Die Energiewende in Gersthofen

Mitmachen können Schülerinnen und Schule aller Klassenstufen, Schulformen und –fächern in Gersthofen. Für die Bewertung zählen drei verschiedene Altersgruppen: Jahrgangsstufe 1-4, Jahrgangsstufe 5-8, Jahrgangsstufe 9-12. Teilnehmende sollen zeigen, was für Ideen sie zur Energiewende in Gersthofen haben. Wie soll die Energiewende in Gersthofen aussehen? Was soll verändert werden? Dazu können sie ein Bild gestalten oder einen Film drehen. Egal, ob als einzelne Schülerin oder als einzelner Schüler, in einer Gruppe oder als Klasse - hier heißt es: Ran an Stifte, Farben oder Kameras.

Von einer Jury, die aus Vertreterinnen und Vertretern der Schulen besteht, wird der Bezug zum Thema „Energiewende in Gersthofen“, die Kreativität und die Botschaft der Bilder und Filme bewertet. Die Bilder sollten im 2D-Format angefertigt werden, damit sie digitalisiert werden können. Es ist geplant, die besten Bilder auf Stoffbeutel zu drucken und einen Kalender zu gestalten.

Auch Filmbeiträge sind beim Gersthofer Nachhaltigkeitsfest gefragt

Eingereichte Film-Beiträge können eine Länge von einer bis fünf Minuten haben, dabei spielt es keine Rolle, ob die Filme mit dem Smartphone oder einem anderen Gerät gefilmt wurden. Außerdem kann jede und jeder selbst entscheiden, welche Art von Film es werden soll, Stop-Motion, Animation … Der eingereichte Film muss im MP4-Format mit einer maximalen Auflösung von 1920x1080 vorliegen.

Einsendeschluss ist Sonntag, 18. Juni. Die Werke können per Mail an knm@gersthofen.de gesendet oder postalisch eingereicht werden an: Stadt Gersthofen, Amtsleitung – Klimaschutz und Nachhaltigkeit, Rathausplatz 1, 86368 Gersthofen. Dateien, die größer als 35MB sind, bitte per WeTransfer einsenden.

Die Preisverleihung findet während des Nachhaltigkeitsfestivals am 9. Juli 2023 statt. Die Stadt Gersthofen verleiht jeweils einen Preis pro Kategorie (Bild und Film) und Altersgruppe. Die Gewinnerprojekte werden von einer Jury ausgewählt und bekommen ein Preisgeld (jeweils 300 Euro). (AZ)