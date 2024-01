Gersthofen: schwarz gebaute Einfriedungen sollen eingerissen werden

@Michael K.: Ich habe weder mit den Anwohnern in dieser Straße noch mit der AfD etwas zu tun. Wie bitte kommen Sie denn auf Letzteres?



Leben und Leben lassen. Das täte uns allen

gut. Ja, Regeln sollten eingehalten werden. Sie sollten aber auch logisch sein und sich ohne Widersprüche in ein Regelwerk einfügen. Gerade bei den Grundstückseinfassungen gibt es (in so vielen Kommunen) immer wieder unlogische Vorgaben, die ich oben versucht habe darzulegen.



Auf google Maps kann man schnell erkennen, dass es hier mitnichten um Arroganz der Anwohner und hohe Wände geht, die hier von den Anwohnern hochgezogen wurden. Manchen haben sich ja offensichtlich sogar bemüht, eine optisch ansprechende, zeitgemäße Lösung mit unterschiedlichen Höhen und Elementen unterschiedlicher Materialien abzubilden, die eben auch einen gewissen Sichtschutz und damit Privatsphäre bildet. Oder wollen Sie sich gerne vorschreiben lassen, dass Ihnen jeder nach Belieben in den Garten glotzen darf, wie Sie z.B. gerade auf dem Liegestuhl liegen oder welchen Besuch Sie gerade haben? Am Ende scheint der grüne Sichtschutz (der offenbar so hoch sein kann wie er will) der einzig akzeptierte zu sein. Für mich ein klarer Fall von neidgeprägter Erbsenzählerei und Wichtigmacherei unbedeutender Stadt- oder Gemeinderäte.



In kaum einem anderen Land dieses Planeten würde so eine Thematik irgendwen interessieren.

