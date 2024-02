Gersthofen

Gersthofen setzt auf neue Kirchweih mit Stefan "Bob" Meitinger

Nach zwei Jahren reduzierter Kirchweih auf dem Gersthofer Rathausplatz Gersthofen soll Gersthofens größtes Fest auf einer neuen Fläche beim Los-Angeles-Ring steigen. Am Start ist auch ein neues Festwirts-Team.

Plus Demnächst soll der Bau der „Mulitfunktionsfläche“ im Norden Gersthofens beginnen. Weil nun auch ein neues Festwirtsteam gefunden ist, steht der Kirchweih 2024 nichts mehr im Wege.

Von Gerald Lindner

Die Gersthofer Kirchweih fand in den letzten zwei Jahren auf dem Gersthofer Rathausplatz statt. Denn seit dem Baubeginn des neuen Paul-Klee-Gymnasiums auf der früheren Festfläche an der Schubertstraße stand kein geeignetes Areal zur Verfügung. Das wird sich heuer ändern, der letzte erforderliche Beschluss zum Bau eines neuen Festplatzes fiel vor einer Woche. Und noch eine weitere gute Nachricht gibt’s für die Kirchweih-Fans.

Jetzt steht es fest: Stefan „Bob“ Meitinger ist der neue Festwirt der Gersthofer Kirchweih. Foto: Peter Fastl

Nun soll mit Hochdruck daran gearbeitet werden, dass Bürgerinnen aus Gersthofen und Gäste aus dem Umland auf der neuen Multifunktionsfläche nördlich der Thyssenstraße zur Kirchweih 2024 mit großem Bierzelt und verschiedenen Fahrgeschäften kommen können. Die Konzeptionen zur Erschließung der Fläche sind im Zeitplan und ein neuer Festwirt ist auch schon gefunden: Das Profi-Team zur Neubelebung der Gersthofer Kirchweih umfasst die drei Macher aus der Geschäftsführung von Bobs Gastronomie: Stefan „Bob“ Meitinger, Christian Killisperger und Christian Ress. Komplettiert wird das Festzeltteam durch das Gersthofer Urgestein Bernhard Happacher. Letzterer betrieb unter anderem jahrelang die Kneipe „Bbiss“ an der Augsburger Straße, die heute zur Lokalkette von Bob Meitinger gehört, hat also ebenfalls reiche Erfahrung in der Gastronomie.

