Gersthofen setzt bei Mini-PV-Förderung noch eins drauf

Seit einiger Zeit fördert die Stadt Gersthofen Investitionen in Nachhaltigkeit mit Zuschüssen. Bei einer dieser Aktionen stockt sie jetzt noch auf.

Strom aus dem eigenen kleinen Kraftwerk am Balkon. Immer mehr Menschen möchten mit kleinen Photovoltaik-Anlagen etwas unabhängiger von den teuren Energiekosten werden. Seit einiger Zeit fördert die Stadt Gersthofen, die sich Nachhaltigkeit als Ziel gesetzt hat, Mini-Solaranlagen, die jede und jeder am Balkon, auf dem Garagendach, auf der Terrassenüberdachung, am Dach selbst oder im Garten installieren kann.

Die Gersthofer Solaraktion „Mini-PV“ war bei ihrem Auftakt im Januar 2023 sehr erfolgreich. Die Stadt war damals in der Region die erste Kommune, die eine solche Förderung aufgelegt hat. Zwei Mal wurde der Fördertopf aufgestockt und nach wie vor gehen nach Angaben einer Rathaussprecherin jede Woche Anträge auf Förderung von Mini-PV-Anlagen (Balkonkraftwerken) ein. Das erste, besonders einfach umzusetzende Programm für jede und jeden will die Stadt Gersthofen jetzt ergänzen, so dass auch klassische Photovoltaik-Anlagen und sogar Batteriespeicher gefördert werden.

Ab sofort wird die Gersthofer Solaraktion erweitert. Unter dem Motto „Wir setzen eins drauf!“ beteiligt sich die Stadt mit bis zu zehn Prozent an den Kosten der PV-Anlagen und Batteriespeicher. Je nach Größe der Anlage kann sich jede und jeder bis zu 2500 Euro Förderung sichern. Das gilt natürlich so lange, wie Geld im Fördertopf ist. Der Stadtrat hat in diesem Jahr eine Gesamtfördersumme von 90.000 Euro bewilligt.

„Wir waren wirklich begeistert, wie gut das Mini-PV-Förderprogramm angenommen wurde", erklärt Bürgermeister Michael Wörle. Die vielen Anträge zeigten, wie wichtig den Gersthoferinnen und Gersthofern die eigene Energiewende sei. "Das wollen wir fördern und ich freue mich, dass wir jetzt alle privaten PV-Anlagen, Erweiterungen und sogar Batteriespeicher unterstützen können.

So kommen Interessierte an die Gersthofer Förderung

Ab sofort können Interessierte die Förderrichtlinien und den Antrag auf der Webseite der Stadt unter www.gersthofen.de/solaraktion herunterladen und ausfüllen. Wichtig ist diesmal, dass im Unterschied zum Mini-PV-Förderprogramm die Anlage und eventuell der Batteriespeicher vor der Beauftragung von der Stadt als förderfähig genehmigt werden muss. Das heißt aber auch, dass bei Bewilligung die Förderung sicher ist. Die Anträge werden in der Reihenfolge des Eingangs bearbeitet. Die Bezuschussung erfolgt so lange bis der städtische Fördertopf ausgeschöpft ist.

Schon in der Vergangenheit förderte die Stadt immer wieder Bemühungen der Bürgerinnen und Bürger um eine nachhaltigere Lebensweise. So gab’s beispielsweise Zuschüsse für umfangreiche Energieberatungen.