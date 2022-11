Gersthofen setzt in Grundschulen auf Luftfilter gegen Viren

Weniger Viren im Klassenzimmer sollen neue Raumluftfilter bringen. Sie wurden in allen Gersthofer Grundschulen installiert. Das ließ sich die Stadt einiges kosten.

Die Corona-Pandemie setzt laut Expertenmeinung zu einer neuen Welle an. Verschiedene Maßnahmen zur Eindämmung werden wieder diskutiert. Um Schülerinnen und Schülern sowie Lehrerinnen und Lehrern einen zusätzlichen Schutz zu bieten, wurden in der Stadt Gersthofen sämtliche Grundschulen mit dezentralen Raumluftfiltern ausgestattet. Nun wurden sie offiziell in Betrieb genommen.

Die Gesamtkosten belaufen sich nach Angaben der Stadtverwaltung auf 1,1 Millionen Euro, die mit rund einer Million Euro durch das Bundeswirtschaftsministerium gefördert wurden. In der Pestalozzischule sind 28 Räume betroffen, in der Goetheschule 20 und in der Mozartschule 16. Da die Anna-Pröll-Mittelschule in ihrem Neubau bereits zum Teil dezentrale Lüftungsanlagen besitzt und zu einem weiteren Teil mit einer zentralen Anlage ausgestattet ist, verzichtete man hier auf eine Neuanschaffung.

Gersthofer Schulen müssen Fenster nicht mehr öffnen

Installiert wurden in Gersthofen die Lüftungsanlagen der air-cube-Reihe, die gleich mehrere Vorteile vereinen. Der CO 2 -Wert im Klassenraum wird gesenkt, die Verbreitung von Viren reduziert und das Lüften bei offenem Fenster und der damit einhergehende Wärmeverlust werden vermieden. Gersthofens Stadtbaumeister Markus Naß erklärt: „Durch die Raumluftfilter kann in den Schulen komplett aufs Lüften mit offenen Fenstern verzichtet werden, sodass es keinen Wärmeverlust gibt."

Der Grund: Durch einen Wärmetauscher werde die Energie der verbrauchten Luft bis zu 90 Prozent zurückgewonnen und die Frischluft, die in das Klassenzimmer kommt, damit erwärmt. "Ein Vorteil, der hilft, Heizkosten zu sparen und den CO 2 -Ausstoß zu verringern.“ Stefan Haak vom Facility-und Gebäudemanagement ergänzt: „Durch den Einsatz dieser Lüftungsanlagen ist ein kontinuierlicher Luftaustausch gegeben, sodass sich Viren und andere Schadstoffe nicht ansammeln können." Denn dank entsprechender Filter wird die Frischluft, die ins Klassenzimmer kommt, gereinigt. Insekten, Pollen, Feinstaub und Pilzsporen werden so zurückgehalten. Gesteuert wird die Anlage über den im Raum gemessenen CO 2 -Wert“, erklärt Thomas Kirner, Geschäftsführer von smart cube 360.

„Ziel ist es, ein gesundes Raumluftklima mit einer geringen Virenlast zu schaffen“, sagt Bürgermeister Michael Wörle. „Die Pandemie ist noch nicht überwunden und wir müssen Unterrichtsausfälle und erneutes Homeschooling vermeiden." Eine Möglichkeit sei der Einsatz solcher dezentralen Lüftungseinheiten. "Das heißt weniger CO 2 und mehr Sauerstoff in der Raumluft für eine bessere Leistungsfähigkeit.“ (AZ)

