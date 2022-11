Gersthofen soll Paradies für Hobbygärtner werden

Plus Wie können Bürgerinnen und Bürger, die keinen Garten besitzen, dennoch Pflanzen anbauen? Die Stadt Gersthofen stellt künftig eine Fläche zur Verfügung.

Selbst Gemüse anbauen oder Blumen züchten ohne eigenes Grundstück oder einen gepachteten Schrebergarten ist schwer. Im Zuge des Gersthofer Bürgerhaushalts kam ein Lösungsvorschlag, der diesen Bürgerinnen und Bürgern helfen soll, zur eigenen Ernte zu kommen. Die Stadt greift dies nun auf und stellt ein Grundstück zur Verfügung. Dafür müssen die künftigen Hobbygärtner allerdings selbst mit anpacken.