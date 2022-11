Gersthofen

Gersthofen stellt neue Ideen für den See am Ballonstartplatz vor

Plus Baden verboten: Was wird aus dem See am Gersthofer Ballonstartplatz? Darüber gab's große Auseinandersetzungen. Am Mittwoch wird ein Konzept vorgestellt.

Von Gerald Lindner

Er liegt mitten im Wohngebiet am Ballonstartplatz im Gersthofer Norden. Im Laufe der Zeit ist der See ein beliebtes Freizeitziel geworden - bis das Gesundheitsamt im August 2021 einen Badestopp verhängte. Seitdem streiten sich die Stadträte über die künftige Nutzung des Gewässers. Und nicht nur diese: Denn die Anwohner setzen sich massiv dafür ein, dass ihre beliebte Badestelle wieder genutzt werden kann. Am kommenden Mittwoch ist der See wieder Thema im Bauausschuss.

