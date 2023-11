Gersthofen stellt wieder einen Wunschbaum für Bedürftige auf

Zu Weihnachten Menschen eine Freude machen, denen es finanziell nicht so gut geht: Der Gersthofer Wunschbaum bietet auch in diesem Jahr wieder Gelegenheit dazu.

Er ist inzwischen zur Tradition in Gersthofen geworden. Der beliebte Weihnachtswunschbaum steht dieses Jahr wieder pünktlich zum Basar der Vereine am Sonntag, 26. November, im Foyer des Gersthofer Rathauses. Wer etwas Gutes tun möchte, kann sich von der Liste am Baum einen Wunsch aussuchen, diesen für bedürftige Menschen aus Gersthofen erfüllen und ihnen so eine Freude zum Weihnachtsfest machen.

In den vergangenen Jahren waren bereits einige Tage vor Ende des Aktionszeitraums alle Wünsche vergeben und erfüllt. Bürgermeister Michael Wörle freut sich, dass so viele Bürger:innen gerne bedürftige Menschen in Gersthofen unterstützen möchten. „Mein besonderer Dank gilt der Familienstation, die die Organisation der Weihnachtsaktion übernommen hat.“ Die Geschenke gehen zum Beispiel an Senioren, deren Rente nicht ausreicht, um notwendige Dinge zu kaufen, oder an Kinder, deren Eltern sich für den Nachwuchs keine neuen Wintersachen leisten können.

Wie die Gersthofer Wunschliste zusammenkam

Die „Es sind viele Einzelschicksale, die wir mit unserer Weihnachtsaktion gerne unterstützen.“ Die Wunschbaum-Aktion sei eine Plattform für die Bürgerinnen und Bürger, ihre direkte Nachbarschaft in Gersthofen zu unterstützen. Bedürftige wurden im Vorfeld nach ihren Wünschen gefragt. Diese wurden anonymisiert und als Stern oder Schmuck an den Wunschbaum gehängt. So bleibt der Datenschutz gewährleistet. Die Liste der Wünsche reicht erfahrungsgemäß vom Kinderspielzeug über Lebensmittelgutscheine bis hin zur Unterstützung für den Apothekeneinkauf.

Abgabeschluss im Gersthofer Rathaus ist am 8. Dezember

Wer mitmachen möchte, kann sich bis Freitag, 8. Dezember 2023 im Bürgerservicezentrum im Rathaus der Stadt Gersthofen am Weihnachtswunschbaum einen Wunsch sichern und diesen erfüllen. Der Wunschbaum ist zu den Öffnungszeiten des Bürgerservicezentrums jederzeit zugänglich. Die Listen mit den Wünschen, in denen sich die Spender eintragen können, sind dort ebenfalls zu finden.





