Gersthofen

vor 17 Min.

Gersthofen sucht die besten Vorschläge für eine "neue Mitte" der Stadt

Plus Was wird aus der Potenzialfläche in der Gersthofer Innenstadt und dem Stadtpark? Diese Frage sollen zwei Architektenwettbewerbe klären. Es gibt da bereits einige Ideen.

Von Gerald Lindner

Ein "neues Herz" für Gersthofen: Nichts weniger will der Stadtrat in den nächsten Jahren schaffen. Seit mehr als zehn Jahren klafft nördlich der Bahnhofstraße das "Gersthofer Loch" - heute offiziell Potenzialfläche genannt. Bisher gibt es mehrere Ideen für eine künftige Nutzung, aber nichts Konkretes. Das soll nun in einem landschaftsplanerischen Wettbewerb geklärt werden. Für den bisherigen Stadtpark direkt im südlichen Anschluss an das City-Center hat der Stadtrat mehrheitlich einen weiteren Wettbewerb beschlossen. Doch ein Teil der Stadträte hat Bedenken.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

