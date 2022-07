Gersthofen sucht einen Wirt für die Kirchweih im Oktober

Plus Ohne Festwirt steht die Stadt Gersthofen nach der Absage des langjährigen Zeltbetreibers Thomas Kempter da. Doch die Nachfolgersuche gestaltet sich sehr schwierig.

Die großen Festzelte des Gersthofer Gastronomieunternehmens Binswanger sind auf nahezu allen großen Volksfesten der Region Augsburg vertreten. Doch was die Gersthofer Kirchweih im Oktober betrifft, ist der langjährige Festwirt Thomas Kempter auf eigenen Wunsch raus. Nun braucht die Stadt kurzfristig einen Nachfolger. Doch die Suche danach gestaltet sich äußerst schwierig, wie eine kleine Umfrage unserer Redaktion bei Gersthofer Gastronomen ergab.