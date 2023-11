Gersthofen

Gersthofen sucht nach Übergangslösung wieder neuen Festwirt

Plus Nach Corona-Pause und zwei Jahren Provisoriums auf dem Rathausplatz plant die Stadt Gersthofen wieder eine reguläre Kirchweih auf einem Festplatz. Nur fehlt noch der Wirt.

In Gersthofen fehlt ein Festplatz, seitdem an der Südseite der Schubertstraße der Neubau des Paul-Klee-Gymnasiums entsteht. Letzterer soll Anfang 2024 bezogen werden. In der Zwischenzeit war man auf ein Provisorium auf dem Gersthofer Rathausplatz ausgewichen. Das soll sich für die Kirchweih 2024 ändern. Allerdings wird derzeit noch ein Festwirt gesucht.

Die Stadt Gersthofen sucht per Ausschreibung einen Festzeltbetreiber für die kommenden Volksfeste, die im Oktober stattfinden sollen. Standort ist die kürzlich beschlossene und schon länger ins Auge gefasste neue, circa 7800 Quadratmeter große Multifunktionsfläche nördlich der Thyssenstraße, die bis zum Herbst 2024 angelegt werden soll. Im Jahr 2022 war sich die Stadt Gersthofen mit der langjährigen Festwirtsfamilie Binswanger & Kempter über eine Kirchweih auf dem Rathausplatz oder der Potenzialfläche („Gersthofer Loch“) nicht einig geworden, und so hatten die Wirtsleute abgesagt. Kurzfristig sprang daraufhin Helmut Wiedemann mit seiner Almhütte auf dem Rathausplatz ein. Weder Wirt noch Gäste waren mit dem Ablauf des Fests zufrieden.

