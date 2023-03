Gersthofen sucht weiter Personal für die Gerfriedswelle

Plus Die große Rutsche zählt zu den Hauptattraktionen des Gersthofer Freibads Gerfriedswelle. Sie wird ausgetauscht. Doch es gibt ein anderes Problem.

Das Gersthofer Freibad Gerfriedswelle ist der Ort, der wohl im Landkreis die größten Menschenmassen anzieht. Eine Hauptattraktion dort ist die große Wasserrutsche. Wie das Freibad auch ist diese deutlich in die Jahre gekommen. Noch heuer soll sie durch eine neue ersetzt werden. Ein anderes Problem, was die Gersthofer Bäder betrifft, ist allerdings noch nicht gelöst.

Denn einer der Schwimmmeister geht in den Ruhestand. Schon länger sucht die Stadt deswegen einen Ersatz. Dieser ist, wie Rathaussprecher Kai Schwarz auf Anfrage unserer Redaktion erklärt, trotz wiederholt geschalteter Stellenanzeigen bisher noch nicht gefunden. "Weiter suchen wir noch Ersatzkräfte sowie zusätzliche Mitarbeiter für die Sommersaison." Insgesamt seien üblicherweise fünf Fachkräfte plus Aushilfen regelmäßig im Dienst. "Wie viele dann letztendlich an einem Tag im Einsatz sind, wird je nach Wetter von Woche zu Woche entschieden", so Schwarz.

Gersthofen will gewohnte Badezeiten beibehalten

Derzeit geht die Verwaltung allerdings davon aus, dass die gewohnten Badezeiten im Sommer beibehalten werden könnten und das Bad nicht zeitweise geschlossen werden müsse. Während der Corona-Zeit mussten die Öffnungszeiten aufgrund von Erkrankungen im Bäderteam zeitweise reduziert werden. Für die anstehende Saison ist es bereits angedacht, Schwimmer der Wasserwacht einzusetzen, um den Personalmangel abzufedern und die Bademeister zu entlasten.

Mit Personalmangel kämpft nicht nur das Gersthofer Bad. Das Sun-Splash-Freibad in Meitingen, das Ralf Großmann leitet, musste beispielsweise in der Vorsaison montags und dienstags schließen. Anders hätten die beiden Bademeister, der Rettungsschwimmer und die beiden Azubis die restliche Arbeitszeit nicht stemmen können. Wie es für den anstehenden Sommer aussieht, kann Großmann noch nicht sagen. Aktuell laufen Gespräche.

Doch beim Gersthofer Freibad gibt es noch eine weitere Baustelle: Wie Stadtwerke-Geschäftsführer Bernhard Schinzel im Werkausschuss erklärte, weist die große Wasserrutsche aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK), die schon von außerhalb der Gerfriedswelle wegen ihrer Höhe gut erkennbar ist, altersbedingt erhebliche Materialschäden auf. "In den letzten Jahren wurden die sich lösenden Lackschichten regelmäßig ausgebessert", so Schinzel. Eine Generalsanierung inklusive Abbau der Elemente und Transport wäre möglich. Allerdings gebe es bei den von der Verwaltung angefragten Anbietern keine Gewährleistung nach den Arbeiten.

Gersthofen setzt auf neue Edelstahl-Rutsche für die Gerfriedswelle

Angesichts dessen schlug der Stadtwerke-Geschäftsführer die Anschaffung einer neuen Rutsche vor, obwohl es eigentlich einen Beschluss gibt, dass die Gersthofer Bäder bis zu einem Neubau nur noch instand gehalten werden sollen. Die neue Rutsche soll nicht mehr in GFK-Material, sondern in Edelstahl eingebaut werden. Damit die vorhandene Stahlkonstruktion weitergenutzt werden kann, muss der Verlauf der Rutsche beibehalten werden. "Um Blendungen durch den reflektierenden Edelstahl zu vermeiden und einen Wiedererkennungswert zu haben, soll die neue Rutsche außen lackiert werden." Erneuert werden muss auch das Flachwasserlandebecken. Die Kosten bezifferte Bernhard Schinzel auf circa 250.000 Euro für Rutsche und Becken. Hinzu kommen circa 5000 Euro für die Entsorgung der alten Rutsche durch örtliche Firmen.

Auch wenn es im Idealfall möglich wäre, die neue Attraktion pünktlich zur Freibadsaison fertiggestellt und benutzbar zu haben, geht Schinzel auf Nummer sicher: Weil Verzögerungen derzeit allgemein bei Bauprojekten nicht auszuschließen seien, werde in den kommenden Wochen die alte Rutsche noch einmal geschliffen und für den Sommer ertüchtigt. "Sobald die Badesaison heuer beendet ist und die Gerfriedswelle die Türen schließt, wird die neue Edelstahl-Wasserrutsche eingebaut", versicherte Schinzel.