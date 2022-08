Gersthofen sucht wieder Ideen der Bürgerinnen und Bürger

Plus Projekte selbst vorschlagen, die dann von der Stadt umgesetzt werden, können die Teilnehmenden beim Gersthofer Bürgerhaushalt. Ab sofort sind Anregungen gefragt.

Von Saatgutautomaten über öffentliche Toiletten, Schwimmkurse oder mehr Grünflächen. Vielfältig waren die Wünsche, die Gersthoferinnen und Gersthofer bei den bisher drei Bürgerhaushalten geäußert haben und die zum Teil auch realisiert wurden. In diesem Jahr geht es in die vierte Runde. Ab sofort können Vorschläge gemacht werden. Allerdings gelten dafür genaue Anforderungen.