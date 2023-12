Gersthofen veranstaltet wieder ein ganztägiges Schneetreiben

Nach dreijähriger Zwangspause soll im Februar 2024 durchgestartet werden. Das Gersthofer Schneetreiben lockt wieder mit hochkarätigen Programmpunkten.

Bereits viermal konnten sich Gersthofer Wintersportfans von dem städtischen Angebot überzeugen und auch im neuen Jahr geht es wieder zum gemeinsamen Familien-Spaß-Tag in den Schnee. Am Samstag, 24. Februar, machen sich erneut Busse vom Gelände des CSC Batzenhofen-Hirblingen und aus der Schubertstraße (Paul-Klee-Gymnasium) auf ins schneesichere Skigebiet Berwang am Rastkopf.

Gemeinsam mit den Gersthofer Vereinen findet vor Ort ein vielfältiges Programm statt. Von der Schneeschuhtour über Langlauf bis hin zum Skirennen ist für jeden Geschmack und jedes Alter etwas dabei. Natürlich darf dabei eine Après-Ski-Party nicht fehlen.

Die vier Ortsvereine (CSC Batzenhofen-Hirblingen, TSV Gersthofen Abtlg. Alpin, DAV Gersthofen, Naturfreunde Gersthofen) sorgen auch für das Speisen und Getränke. Für einen Unkostenbeitrag von 15 Euro (Erwachsener) und zehn Euro (Kind) steht ein Bustransfer direkt ins Skigebiet bereit. Die Bezahlung der Liftkarten, welche zum Sonderpreis erhältlich sind, erfolgt dann direkt im Bus.

Die Anmeldung ist noch bis zum Sonntag, 14. Januar, online für alle Gersthofer Bürgerinnen und Bürger und für Mitglieder der Gersthofer Ortsvereine möglich. (AZ)