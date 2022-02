Gersthofen vergibt Ehrenamtspreis "Stille Helfer" an Ulrich Kapfer

Plus Gersthofer Bürgerinnen und Bürger schlagen den Ehrenamtspreis "Stille Helfer" im Zuge des Bürgerhaushalts vor. Nun wird ein besonders Engagierter ausgezeichnet.

Als Sieger des Bürgerhaushalts 2020 ging er hervor, der Ehrenamtspreis "Stille Helfer", dotiert mit 1000 Euro. In Gersthofen sollten damit Personen geehrt werden, die sich in den verschiedensten Bereichen, von der Verbesserung nachbarschaftlicher und zwischenmenschlicher Beziehungen über Integration und Inklusion bis hin zu Umweltschutz oder zu sozialen oder karitativen Zwecken, für die Gesellschaft engagieren. Nun wurde wieder ein Bürger ausgezeichnet.