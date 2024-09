Gersthofen verschenkt 1000 neue Obstbäume

Der Herbst ist die ideale Jahreszeit zum Pflanzen. Gersthofen verschenkt 1000 Obstbäume an Menschen, die in der Stadt wohnen. Und so geht‘s: Am 15. September beginnt die Aktion. Wer sich einen Obstbaum für seinen Garten kauft, dessen Rechnung übernimmt die Stadt in Höhe von bis zu 50 Euro pro Baum. Das Ziel der Aktion ist es, Privatpersonen und Vereine dazu zu ermutigen, Obstbäume im eigenen Garten zu pflanzen. Jeder Haushalt oder Verein kann eine Förderung von einem Baum beantragen. Gefördert werden laut Pressemitteilung Einkäufe ab dem 15. September. Der Antrag für das Projekt kam aus der Stadtratsfraktion der SPD/Die Grünen.

Ulrike Seibert, zuständig für Klimaschutz und Nachhaltigkeit bei der Stadt Gersthofen, zählt die Hintergründe der Aktion auf: „Bäume sind einerseits Nahrungsquelle und bieten Lebensraum für Tiere. Andererseits soll die Aktion Gersthofen grüner machen.“ Gerade bei dichter Bebauung sei spürbar, wie wichtig Bäume für das Stadtklima sind. „Durch Schatten und Verdunstung wird die Temperatur gesenkt, Stäube werden gefiltert, Lärm wird gedämpft, um nur ein paar Funktionen zu nennen. Natürlich soll das Förderprogramm auch dafür sorgen, dass Gersthoferinnen und Gersthofer noch mehr eigenes Obst aus ihrem Garten ernten können“, sagt Seibert.

Was Teilnehmende an der Gersthofer Obstbaum-Aktion wissen müssen

Insgesamt können bis zu 1000 Obstbäume gefördert werden. Wichtig für Interessierte: Die Förderung muss nicht im Voraus beantragt werden: Man kauft den Baum und reicht die Rechnung mit einem Foto ein. Dafür gibt es ein Online-Formular oder ein Antragsformular, das im Bürgerservice-Zentrum erhältlich. Eine genaue Beschreibung zum Förderantrag-Ablauf steht in der Förderrichtlinie, die ebenfalls online oder im Bürgerservice-Zentrum erhältlich ist.

Eine Übersicht über verschiedene Obstbäume sowie weitere Tipps zur Auswahl von passenden Obstbaumgehölzen, Pflanzung und Pflege von Obstbäumen finden Sie in unserem Infoblatt zur Baumauswahl und Pflege unter gersthofen.de/stadt/klimaschutz-und-nachhaltigkeit/wir-verschenken-1000-obstbaeume-fuer-gersthofen/. Für eine erfolgreiche Pflanzung sollten möglichst alte lokale Sorten verwendet werden, da diese mit den Standortbedingungen in dieser Region besonders gut zurechtkommen. (AZ)