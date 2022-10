Gersthofen vertieft Klimapartnerschaft mit Kenia

Seit vielen Jahren unterhält die Stadt Gersthofen enge Verbindungen zur Region Baringo in Kenia. Nun gab's eine Zwischenbilanz der Klimapartnerschaft.

Mit der kenianischen Region Baringo County betreibt die Ballonstadt die erste Klimapartnerschaft einer bayerischen Kommune auf dem afrikanischen Kontinent. So fiel beim Besuch einer Delegation aus Kenia in Gersthofen eine Zwischenbilanz aus.

Längst engagieren sich auch die örtliche Handwerksinnung und mittelständische Unternehmen aus der Region in dem Projekt, wodurch unter anderem bereits Brunnen und Schulen in Kenia entstanden sind. Auch das Gersthofer Jugendorchester war im Zuge der Partnerschaft bereits mit 50 Jugendlichen in Kenia.

Gemeinsam mit Gersthofens Bürgermeister Michael Wörle setzt sich seit Jahren der FW-Landtagsabgeordnete Fabian Mehring aus Meitingen für das Bündnis ein. "Dabei ist eine Freundschaft mit Joshua Kandie entstanden, der die Region Baringo County im Parlament von Nairobi vertritt", erzählt Mehring.

Kenianische Delegation besucht Gersthofen

Sein afrikanischer Kollege zog im August mit über 70 Prozent der Stimmen in seinem Wahlkreis erneut in das kenianische Parlament ein. Nun empfingen Wörle und Mehring Kandie und eine Delegation aus Baringo County, darunter auch ein persönlicher Berater des kenianischen Präsidenten, erneut in Gersthofen. Im Rahmen ihres Besuchs machten sich die afrikanischen Politiker nicht nur ein persönliches Bild der dualen Ausbildung in der Region, die sie in ihrer Heimat etablieren wollen. Überdies standen Besuche bei Unternehmen in der Region Augsburg auf dem Programm, mit denen über künftige Kooperationen gesprochen wurde.

"Die großen Aufgaben unserer Zeit, wie der Kampf gegen den Klimawandel, können nur gemeinsam bewältigt werden", so Mehring. "Bei Aufgaben wie der Energiewende sind wir dringend auf internationale Kooperationen angewiesen, um etwa grünen Wasserstoff für Bayerns Industrie zu produzieren." Eine enge Zusammenarbeit mit neuen Partnern auf dem afrikanischen Kontinent könne dabei eine echte Win-win-Situation für alle Beteiligten bedeuten. (AZ)