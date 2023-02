Gersthofen weitet Zuschüsse für die Jugendarbeit der Vereine aus

Gersthofen will die Jugendarbeit in den Vereinen der Stadt fördern. Deswegen wurden neue Zuschussregelungen beschlossen.

In der Stadt Gersthofen sowie in den Ortsteilen Batzenhofen, Edenbergen, Hirblingen und Rettenbergen wird das Vereinsleben aktiv gelebt. Die über 100 Vereine bieten von Schach bis Fußball und über Musik bis zum Umwelt- und Tierschutz ein breites Spektrum an sportlichen Aktivitäten, aber auch die Möglichkeit, sich für soziale und karitative Zwecke zu engagieren.

Die Vereine werden schon seit vielen Jahren von der Stadt Gersthofen mit Zuschüssen und fachlicher Hilfe aktiv unterstützt und gefördert. So wurden bereits im ersten Entwurf für den Haushalt 2023 von Kämmerer Manfred Eding 1,15 Millionen Euro für Vereinszuschüsse eingestellt.

Gersthofer Stadtrat beschließt weiteres Fördermodell für Vereine

Nun hat der Stadtrat ein weiteres Fördermodell beschlossen, das besonders die Jugendarbeit der Gersthofer Vereine unterstützen soll. Ab einer Mindestmitgliederzahl von zehn Jugendlichen erhalten Vereine für die Jugendarbeit fünf Euro pro Mitglied. Außerdem können Vereine, bei denen Gruppenleitende mit anerkannter Juleica-Ausbildung aktiv sind, nun gegen Nachweis einen jährlichen Zuschuss von 50 Euro beantragen.

