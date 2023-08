Gersthofen

06:00 Uhr

Gersthofen will alle Schulen mit digitalen Tafeln ausstatten

Plus Die Zeiten der kratzenden Kreide an den Tafeln soll in Gersthofen mittelfristig vorbei sein. Der Stadtrat beschloss, dass digitale Tafelsysteme angeschafft werden.

Von Gerald Lindner

Kreidestaub an Händen und Kleidung nach dem Schreiben an der Schultafel – diese Zeiten sollen in Gersthofen bis in spätestens zwei Jahren vorbei sein. Der Stadtrat beschloss in der letzten Sitzung Ende Juni, digitale Tafelsysteme zu beschaffen. Dafür soll ein besonderes Zuschussprogramm genützt werden.

Sowohl die Pestalozzi-Grundschule als auch die Anna-Pröll-Mittelschule arbeiten laut Verwaltung mit mittlerweile veralteter Beamer- oder Whiteboard-Technik. „Die verbauten Beamer wurden 2017 beschafft und können heute nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden, da die Kosten zur Behebung von auftretenden Störungen und Defekten sowie die Kosten für Wartung und Betrieb nicht im Verhältnis zu einer Neuanschaffung stehen“, so die Auffassung der Verwaltung. Die Goethe- sowie die Mozartschule wurden in den vergangenen Jahren bereits mit digitalen Tafelsystemen ausgestattet. Die Rückmeldungen waren durchweg positiv.

