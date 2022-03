Gersthofen will einen Waldkindergarten einrichten

Plus Betreuung in der Natur: Die Stadt Gersthofen möchte einen Waldkindergarten einrichten. Doch dazu müssen einige Bedingungen erfüllt sein.

Eine engere Verbindung zur Natur soll ein Waldkindergarten bei den Mädchen und Jungen schaffen, die ihn besuchen. Immer wieder wurde von Gersthofer Stadträten der Wunsch laut, eine solche Kita ins Leben zu rufen. Im Sozialausschuss wurde schnell klar, dass dies gar nicht so leicht ist. Die Stadträte haben dennoch eine klare Vorstellung, wo die Kinder künftig betreut werden sollen.