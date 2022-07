Gersthofen will Kenianern weiter sauberes Trinkwasser verschaffen

Seit Jahren pflegt die Stadt Gersthofen eine Partnerschaft mit der Provinz Baringo in Kenia. Warum es dabei auch um Trinkwasserprojekte geht.

Hilfe zur Selbsthilfe: Als erste Kommune in Bayern, die eine Klimapartnerschaft mit einer Region in Kenia hatte, ist Gersthofen seit Jahren im dortigen Baringo County aktiv. Ein Schwerpunkt war bisher Projekte zum Aufbau einer modernen Trinkwasserversorgung. Und es gibt weiter große Pläne.

Die Stadt Gersthofen engagiert sich seit Jahren in der Region Baringo und hat zusammen mit dem Verein ProKapsogo die Wasserversorgung in Tenges ausgebaut, sodass seit diesem Jahr dort jetzt 7000 Menschen den Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Dieses Projekt soll nach Angaben von Bürgermeister Michael Wörle mit der Berufsschule vor Ort weitergeführt werden, um die duale Berufsausbildung in Kenia voranzubringen. Der Bayerische Kultusminister Prof. Dr. Michael Piazolo unterstütze das Projekt.

Gersthofen hat auch Pläne für besondere Schule

Das nächste Vorhaben ist die Wasserversorgung für die einzige Blinden- und Taubstummen-Schule ihrer Art in Zentral- und Ost-Afrika. Gleichzeitig wird der 3. Bauabschnitt des Wasserprojektes in Tenges mit der Anbindung der Krankenstation in Angriff genommen. „In Afrika glauben immer noch viele Eltern, dass ihre tauben oder blinden Kinder eine Schande für die Familie sind und zeigen sie deshalb gar nicht in der Öffentlichkeit“, sagt Joshua Kandie. „Die Hilfe der Stadt Gersthofen und von ProKapsogo ist sehr wichtig, denn wenn wir hier die Kinder fördern, können wir der ganzen Region helfen.“

Da Kenia über ausreichend Sonnentage und damit grünen Strom, sowie einen Zugang zum Hafen verfügt, soll eine Zusammenarbeit zwischen Bayern und Kenia in Zukunft vertieft werden. Dies war das Ergebnis eines Besuchs von Wörle und Kandie bei hohen Vertreten der Freien Wähler im Bayerischen Landtag. „Wir arbeiten jetzt seit vielen Jahren partnerschaftlich mit Joshua Kandie zusammen und haben gemerkt, wie viel wir in der Region Baringo County bewirken können“, so Wörle. Die Idee sei, in Zukunft ein ganzes Netzwerk zu entwickeln und dabei Unternehmen und Kommunen einzubinden.

Joshua Kandie hat sich außerdem bei der Gersthofer Firma Quantron mit Geschäftsführer Andreas Haller über die neusten Entwicklungen im Bereich Elektromobilität und Wasserstoff, sowie mögliche Chancen in Kenia ausgetauscht. (AZ)