Gersthofen will neues Haus für Geringverdienende und Obdachlose

Plus Nicht mehr bewohnbar ist die Obdachlosenunterkunft der Stadt Gersthofen in Batzenhofen. Die Bewohner werden umgesiedelt. Es gibt jetzt neue Pläne.

Wenn sich Menschen in einer Kommune obdachlos melden, ist diese verpflichtet, Wohnungen bereitzustellen. Bisher hat Gersthofen im westlichen Stadtteil Batzenhofen eine Unterkunft betrieben, in der auch Obdachlose untergebracht wurden. Doch das ist nicht mehr möglich. Die Stadt hat für die nächsten drei Jahre eine Übergangslösung gefunden. Im Finanz- und Ordnungsausschuss wurde nun eine langfristige Lösung vorgestellt. Sie sieht ein besonderes Konzept vor.