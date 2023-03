Gersthofen

vor 17 Min.

Gersthofen will nun ein neues Jugendzentrum anpacken

In die Jahre gekommen ist das Gebäude des Jugendzentrums in Gersthofen. Über einen Neubau an anderem Standort wird schon lange disksutiert..

Plus Es ist in die Jahre gekommen, zu klein und etwas abgelegen an der Donauwörther Straße. Nun möchte die Stadt Gersthofen den Neubau des Jugendzentrums angehen.

Von Gerald Lindner Artikel anhören Shape

Das Gersthofer Jugendzentrum ist seit vielen Jahren in einem Haus mit wechselvoller Geschichte untergebracht. Inzwischen ist das Gebäude in die Jahre gekommen. Für heutige Konzepte ist es nicht ausgelegt. Außerdem sind in dem Gebäude auch andere Nutzer untergebracht. Schon lange wird über eine neue Lösung nachgedacht. Nun werden die Planungen konkreter: Bei der Sitzung des Sozialausschusses am Donnerstag, 16. März, geht es um einen Neubau an einem geeigneten Standort.

