Gersthofen

Gersthofen will sein Wasserwerk nicht noch einmal sanieren

Plus Das alte Wasserwerk in Gersthofen wird nicht mehr saniert. Wie es langfristig mit der Wasserversorgung weitergeht, steht noch nicht fest.

Von Gerald Lindner

Seit aufgrund von festgestellten Keimen das Gersthofer Wasser ab Oktober 2019 fast drei Jahre lang gechlort werden musste, wurde das deutlich in die Jahre gekommene Wasserwerk deaktiviert. Die Stadt wird seitdem über einen Notverbund von den Stadtwerken Augsburg (SWA) mit Trinkwasser versorgt. Um sicherzustellen, dass die Versorgung auch in Spitzenbedarfszeiten gewährleistet ist, soll nun ein Trinkwasserbehälter gebaut werden, der als Puffer dient. Ob sich die Stadt Gersthofen dauerhaft an die SWA binden will oder Eigenversorger bleiben möchte, steht noch nicht fest. Eines ist nach einem einstimmigen Beschluss des Werkausschusses allerdings sicher: Das alte Wasserwerk wird nicht mehr saniert.

In der Werkausschusssitzung im Oktober 2023 wurde bereits über die notwendigen Maßnahmen im Wasserwerk sowie die durch die Ingenieurbüros ermittelten Kosten und die voraussichtliche Umsetzungsdauer berichtet, erläuterte Stadtwerke-Geschäftsführer Bernhard Schinzel. „Basis war der Beschluss des Stadtrats vom 25. März 2020, dass die Stadt Gersthofen langfristig Eigenversorger bleiben möchte.“ Das Trinkwasser-Leitungsnetz erstreckt sich in Gersthofen über 112 Kilometer und hat 1200 Hydranten. Im Jahr werden 1,5 Millionen Kubikmeter Wasser verbraucht.

