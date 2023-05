Gersthofen zahlt Bürgern viel Geld fürs Energiesparen

Ihre CO₂-Bilanz aufbessern will die Stadt Gersthofen. Sie stellt viel Geld zur Verfügung, damit die Bürgerinnen und Bürger Energie sparen. Diese Vorschläge gibt's.

Die Stadt Gersthofen hat im Jahr 2019 erstmals eine Klimabilanz erstellt. Nun soll der Ausstoß des Treibhausgases deutlich verringert werden. Denn pro Einwohner wurden - den Fernverkehr eingerechnet - jährlich 232.000 Tonnen CO₂ ausgestoßen. Rechnet man den Fernverkehr raus und bleibt rein bei den örtlichen Emissionen, dann sind es immer noch 9,47 Tonnen pro Person und Jahr. Julia Ferstl, zuständig für Klimaschutz und Nachhaltigkeit bei der Stadt, erläuterte im Stadtrat, wie dieser Ausstoß verringert werden kann. Für den Anfang nannte sie vier Bereiche, in welchen Gersthofen den Bürgerinnen und Bürgern bei Energiespar- und Klimaschutzmaßnahmen finanzielle Anreize geben könnte.

"Hohe Einsparpotenziale vermuten wir aus fachlicher Sicht bei der Erzeugung von thermischer und elektrischer Energie auf der Basis von erneuerbaren Quellen." Weitere Ansatzpunkte seien die Dämmung von Gebäuden sowie die Nutzung thermischer Energien beispielsweise in der Industrie. "Um den Gersthoferinnen und Gersthofern Anreize zu geben, etwas im Sinne der Nachhaltigkeit zu tun, haben wir in diesem Jahr insgesamt 190.000 Euro im Haushalt zur Verfügung", erklärte Bürgermeister Michael Wörle. Er räumte ein, dass damit keine großen Unterstützungsbeträge ausbezahlt werden. "Wir können unsere Bürger nur sensibilisieren - als Vorbild bei unseren Gebäuden die energetischen Hausaufgaben erledigen."

Die Stadt Gersthofen stockt ihr Förderprogramm für "PV-Balkonkraftwerke" um 20.000 Euro auf. Foto: Dpa / Stefan Sauer / Stefan Sauer

Hier will die Stadt nun mit Zuschüssen ansetzen: Wegen des großen Erfolgs fortgeführt werden soll der Fördertopf für Steckersolargeräte, mit deren Hilfe sogar auf dem häuslichen Balkon Strom erzeugt, selbst genutzt oder ins Stromnetz eingespeist werden kann. Gezahlt werden in solchen Fällen maximal 200 Euro. Insgesamt 20.000 Euro an Zuschussmitteln waren für das Jahr 2023 vorgesehen. "Dieser Fördertopf ist seit 4. April ausgeschöpft", erklärte Julia Ferstl. Insgesamt 113 Anträge seien bis dato bei der Stadt eingegangen. "Es gibt eine Warteliste, wir haben keinen Antrag abgelehnt", betonte Ferstl auf Nachfrage von Herbert Lenz (FW). Sie schlug nun vor, das Förderprogramm um weitere 20.000 Euro aufzustocken. Nicht nur Wohnungs- oder Hauseigentümer können einen Antrag stellen, sondern auch Mieter.

Gersthofen will den Kauf von Lastenrädern bezuschussen

Mit weiteren 10.000 Euro will die Stadt den Kauf von Lastenrädern unterstützen, damit bei kurzen Strecken und Einkäufen innerhalb Gersthofens auf Autofahrten verzichtet wird. "Die Höhe der Förderung beträgt jeweils 20 Prozent des Brutto-Kaufpreises, maximal aber 100 Euro für einen Fahrradanhänger zum Lastentransport, 200 Euro für einen, der zum Lasten und Personentransport geeignet ist." Bis zu 300 Euro fließen für ein konventionelles, muskelbetriebenes Lastenrad und höchsten 500 Euro für ein elektrisch unterstütztes Lastenrad oder -Pedelec. Ferstl zufolge soll dieses Angebot sehr niederschwellig sein. "Wir fordern als Beleg nur die Kaufquittung." Dieses Förderprogramm soll bis zum städtischen Nachhaltigkeitsfestival am 8. und 9. Juli bereits stehen. "Dort können dann auch entsprechende Räder ausprobiert werden", kündigte Julia Ferstl an.

Auch der im Jahr 2019 von den Stadtwerken erfolgreich angebotene Energiecheck soll nun unter städtischem Dach eine neue Auflage erhalten. Hier untersucht ein Experte eine Stunde lang Gebäude auf mögliche Energiesparpotenziale, zum Beispiel bei der Dämmung, dem Strom- und Wasserverbrauch oder der Heizung und Lüftung sowie Fördermöglichkeiten. Dies will sich die Stadt 20.000 Euro kosten lassen.

"Derzeit erst noch eine Idee" ist ein weiterer Vorschlag Ferstls: Für die Verbesserung der Energieeffizienzklasse von Wohngebäuden soll eine Prämie gezahlt werden. Dafür werden 100.000 Euro Haushaltsmittel verwendet.

Gersthofer Stadträte sehen Verbesserungsmöglichkeiten

Das Echo der Stadträte auf diese Vorschläge war geteilt. "Die Zuschüsse sollten nach Bedürftigkeit vergeben werden, und nicht nach dem Gießkannenprinzip", forderte Stefan Buck (CSU). "Wegen dieses Zuschusses allein wird keiner investieren", entgegnete Michael Wörle. "Wenn's keiner tut, können wir es gleich lassen", so Buck. Markus Brem (Bewegung Zukunft) sah in den Zuschüssen "lediglich ein Marketingmanöver für etwas, das wir ohnehin tun müssen". Vielmehr müsse die Stadt "endlich die Ärmel hochkrempeln und richtig ins Volle gehen - aber dann kostet das mindestens 1,9 Millionen Euro pro Jahr".

Positiver sah es Albert Kaps: "Es geht um die CO₂-Bilanz, unsere Ziele als Klimastadt - fangen wir jetzt im Kleinen mal an." Die Förderprogramme werden dem Bürgermeister zufolge jetzt detailliert ausgearbeitet. "Die im Haushalt vorgesehenen Mittel sollen auf jeden Fall in diesem Jahr noch fließen."