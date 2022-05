Gersthofen

Mehr PV-Anlagen geplant: Gersthofen zapft die Sonne an

Plus Mit einer eigenen Energie-GmbH will die Stadt Gersthofen die Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen voranbringen. Wie hoch der Verbrauch zurzeit ist.

Von Christoph Frey

Zu 90 Prozent bezogen am Montag gegen 14 Uhr in Gersthofen Industrie, Gewerbe und private Haushalte ihren Strom aus örtlichen Quellen. Gut 5000 Kilowattstunden betrug der Verbrauch, fast 2400 lieferte das Wasserkraftwerk am Lech. Knapp 2100 Kilowattstunden erzeugten zur gleichen Zeit laut Energiemonitor des Stromversorgers LEW die rund 600 Photovoltaikanlagen im Stadtgebiet. Doch diese Größenordnungen sollen sich in Zukunft ändern.

