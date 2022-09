Gersthofen zeigt „entrückte“ Menschen aus künstlerischer Sicht

Plus Skulpturen und Bilder zweier Kunstschaffenden kombiniert die neue Ausstellung im Foyer des Rathauses Gersthofen. Und diese Arbeiten ergänzen sich überraschend.

Abseits von den Turbulenzen des Alltags innehalten: Abstrakte, weite Fantasielandschaften und Personenskulpturen, die sich mit geschlossenen Augen in ihrer eigenen Welt bewegen, vereint eine neue Ausstellung "entrückt". Die Bilder von Brigitta Rossel und die Objekte von René Winter sind bis zum 3. November im Gersthofer Rathausfoyer zu sehen. Und die Arbeiten erwecken zusammen den Eindruck einer selten zu findenden Harmonie.