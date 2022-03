Gersthofens 2. Bürgermeister Reinhold Dempf feiert 60. Geburtstag

Reinhold Dempf ist seit vielen Jahren in zahlreichen Gersthofer Vereinen und Organisationen aktiv. Entsprechend zahlreich sind daher die Gratulanten zum Geburtstag.

In den Festreden zu seinem 60. Geburtstag war immer wieder vom "bunten Hund" die Rede. In der Tat ist Reinhold Dempf in der Lechstadt omnipräsent. Ganz egal, ob als 2. Bürgermeister der Stadt Gersthofen, als Vorsitzender der Freien Wähler, als Ehrenvorsitzender des Heimat- und Volkstrachtenvereins, als Ober-Nikolaus bei der Kolpingfamilie oder als Engel, der zusammen mit einem Teufel seit 20 Jahren auf den Kolla-Faschingssitzungen das Geschehen in Stadt und Land, aber auch sich selbst auf die Schippe nimmt. Fasching gehört zu seinen ganz großen Hobbys. Ebenso wie die Erkundung der Geschichte seiner Heimat. Seine historischen Führungen durch die Stadt, die er so liebt, sind sehr beliebt.

Was Reinhold Dempf macht, macht er mit Leidenschaft

Reinhold Dempf macht alle diese Dinge mit Leidenschaft. Seit 20 Jahren sitzt er im Stadtrat, sammelt bei den Wahlen stets mit die meisten Stimmen ein. Als Bürgervertreter ist er nämlich auf unzähligen Veranstaltungen zugange, ganz egal, ob bei den Senioren oder bei den Kleinsten im Kindergarten. Dempf spricht dabei nicht nur mit den Mandatsträgern, sondern mit allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern. Viele haben sich schon gefragt, ob er durch die Corona-Maßnahmen sein Amt überhaupt noch ausüben kann, da es ja in dieser Krise verpönt ist, Hände zu schütteln und Kontakte zu pflegen. Reinhold Dempf, der den bayerischen Sitten und Gebräuchen sehr zugetan und ein großer Bewunderer von König Ludwig, dem Erbauer von Schloss Neuschwanstein, ist, nimmt es meist mit Humor. Er kann aber auch durchaus streitbar in der Sache sein.

Gerne sitzt er gesellig im Bierzelt und genießt traditionelle Blasmusik im Originalton. Da kam es gerade recht, dass mehrere Gersthofer Klangkörper, die er seit Jahren unterstützt, zum Geburtstag ihre Aufwartung machten. Da durfte er dann den Dirigentenstab schwingen. Das macht der ehemalige Postbeamte, der jetzt bei der Agentur für Arbeit Dienst tut, auch, wenn er an der Spitze der Stadt Bürgermeister Michael Wörle vertritt.

Jetzt wartet eine neue Rolle auf 2. Bürgermeister von Gersthofen

Für das neue Lebensjahrzehnt hat er sich vorgenommen, in einigen Ehrenämtern kürzerzutreten. Zukünftig wird ihn nämlich das erste Enkelkind in Anspruch nehmen. Auf die Rolle als Opa und Oma freut er sich zusammen mit seiner Frau Cornelia schon riesig. Für ihn das schönste Geschenk zum 60. Geburtstag.