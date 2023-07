Gersthofen

vor 1 Min.

Gersthofens alter Gymnasiumsbau wird zur International School

Plus Die International School Augsburg platzt an ihrem Standort in Gersthofen aus allen Nähten. Ein Neubau wird schon länger angestrebt. Nun gibt es eine neue Entwicklung.

Von Gerald Lindner

Im Jahr 2005 wurde die International School Augsburg (ISA) in Gersthofen eröffnet und ist seitdem stetig gewachsen. Bereits vor Jahren um eine Turnhalle erweitert, platzt das Gebäude an der Wernher-von-Braun-Straße aus allen Nähten. Seit Jahren strebt die Schule daher einen Neubau an. Bisher wurde ein Neubau nördlich des Park-and-Ride-Platzes westlich des Gersthofer Bahnhofs angestrebt. Doch ein Vorschlag für ein Grundstück dort wurde bereits im Mai 2018 vom Planungsausschuss mit 7:6 Stimmen knapp abgelehnt. Aber nun gibt es eine neue Entwicklung.

Denn in Gersthofen wird in wenigen Monaten ein komplettes Schulgebäude frei: Derzeit entsteht auf dem früheren Festplatz an der Südseite der Schubertstraße der Neubau des Paul-Klee-Gymnasiums. Die fünfzügige Schule soll bis Ende 2023 bezugsfertig sein. So lange werden die gut 700 Gymnasiastinnen und Gymnasiasten noch in dem in die Jahre gekommenen Altbau aus den 70er-Jahren und Containern unterrichtet. Der letzte Abiturjahrgang vor dem Umzug in den Neubau wurde erst kürzlich verabschiedet.

