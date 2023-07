Gersthofen

„Brandner Kaspar“ trotzt neben dem Tod auch erfolgreich dem Wetter

Plus Er kartelt gegen den Tod und gewinnt so das ewige Leben. Gersthofer Bürgerinnen und Bürger landeten mit einer Aufführung des „Brandner Kaspars“ einen großen Erfolg.

Den Tod derblecken, ausrichten, über den Boandlkramer lachen können und so kurzzeitig ein bisschen weniger Angst vorm Sterben haben – im Grunde ist es doch das, was die Mundart-Erzählung vom Brandner Kaspar so anziehend macht. Und wie beim „Jedermann“, dem ernsten Gegenstück von Hugo von Hofmannsthal, kommt es auf die beiden Hauptfiguren an, ob das Stück gelingt. Die Gersthofer Fassung von 2019 wurde auf vielfachen Wunsch heuer am Wochenende auf dem Gelände der Naturfreunde Gersthofen mit erneutem Erfolg wieder- und neu aufgelegt.

Der Boandlkramer (Christian Zirngibl, links) möchte den Brandner Kasper (Michael Fischer) abholen. Doch ein Kartenspiel und jede Menge Stamperl Schnaps kommen dazwischen. Foto: Marcus Merk

Diesmal brillierten und begeisterten Michael Fischer als bayerisch-sturer, aber auch sympathischer Kaspar Brandner mit Embonpoint, Christian Zirngibl als dürrer Clochard-Sensenmann, genannt Boandlkramer, mit Fistelstimme, dezent angelehnt an Bully Herbigs Darstellung in Vilsmaiers Verfilmung und doch auf eigenständige Weise stimmig urkomisch. Die Gersthofer Fassung mit unzähligen virtosen Anleihen, Seitenhieben, Zitaten auch musikalischer Natur textete Manfred Lamprecht, der mit Herbert Lenz die natürliche und detailliert ausgearbeitete Regie führte, die Gesamtleitung hatte Philipp Rogg.

