Gersthofens Bürgermeister zu Gast bei Kenias Botschafterin in Berlin

Nach dem Besuch der kenianischen Botschafterin im November in Gersthofen stand der Gegenbesuch von Bürgermeister Michael Wörle in der Botschaft in Berlin an. In den gemeinsamen Gesprächen ging es unter anderem um die Unterstützung beim Aufbau von Berufsschulen, um Austauschprogramme zu Kultur und Sport sowie die Digitalisierung in Verbindung mit dem Ausbau wirtschaftlicher Beziehungen. Bei einer hochrangigen Regierungsdelegation, die im Mai nach Augsburg kommen soll, wird das Thema Zuwanderung von Fachkräften und in Ausbildung ein Schwerpunktthema sein. Mit dem Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft gibt es seit längerem eine Vereinbarung dazu. Die ersten Pflege-Auszubildende aus Kenia sind seit 2024 in Bayern. Der Kontakt kam durch die Vermittlung der Stadt Gersthofen zustande. Die Botschafterin und Bürgermeister Wörle waren sich einig, dass die bürokratischen Hürden auf deutscher Seite den zügigen Ausbau der Partnerschaft momentan noch hemmen und künftig mit mehr Pragmatismus zusammengearbeitet werden sollte. (AZ)

