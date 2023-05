Gersthofens Freien Wählern laufen die Mitglieder weg

Um ihren Einfluss in Gersthofen fürchten die Freien Wähler. Dies wurde bei der Mitgliederversammlung deutlich. Grund ist eine aktuelle Entwicklung.

Bilanz über das vergangene Jahr zogen die Freien Wähler Gersthofen bei ihrer Mitgliederversammlung. Bei allen Erfolgsberichten aus dem Vorstandsteam gab es aber auch Grund zur Sorge. Denn die Ausläufer der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Einschränkungen wirken sich jetzt auch auf den Ortsverband aus.

Besonders die Entwicklung der Mitglieder bereitet dem Vorsitzenden Reinhold Dempf einige Sorgen. „Seit der Corona-Pandemie reduzierte sich Mitgliederzahl kontinuierlich. Wenn der Trend so anhält, sehe ich die Gefahr, dass unser politischer Einfluss, nicht nur in Gersthofen abnimmt." Um diesem Trend entgegenzuwirken, wurden 2022 verstärkt Gemeinschaftsveranstaltungen durchgeführt, wie eine Fahrt in den Bayerischen Landtag zum Abgeordneten Hans Häusler, ein Brauereibesuch oder ein Grillkurs mit Vorstandsmitglied Thomas Forstner. Weil immer mehr kommunalpolitische Themen mit den Nachbargemeinde Gablingen und Langweid kollidieren, wünscht sich Reinhold Dempf gemeinsame Veranstaltungen mit den dortigen FW-Ortsverbänden. Abschließend betonte Reinhold Dempf, die Freien Wähler seien die treibenden Kräfte, die Ideengeber und der mitantreibende Motor der Stadt Gersthofen.

Gersthofer Stadtrat soll im Oktober über Innenstadtplanung entscheiden

Bürgermeister Michael Wörle berichtete vom derzeitigen Sach- und Planungsstand der „Innenstadtentwicklung. Er bat noch um etwas Geduld, bis abschließend alle Gutachten zu berücksichtigenden Themen bewertet und beschlussfähig sind. „Spätestens im Oktober werden alle Ergebnisse auf dem Tisch liegen, um alles vom Stadtrat beschließen lassen zu können“, so Wörle.

Fraktionsvorsitzender Herbert Lenz informierte über die aktuelle Haushaltslage Gersthofens: „Allen Unkenrufen zum Trotz, steht unsere Kommune schuldenfrei da und kann auch weiterhin viele freiwillige finanzielle Unterstützungen an unsere Vereine und Organisationen wahrnehmen."

Melanie Schappin berichtete, dass im kommenden Schuljahr alle Familien in Gersthofen mit Betreuungsbedarf für Ihre Kinder einen Platz erhalten werden. Der nächste Schritt müsse laut Schappin sein, allen Kindern und Schülern die aktuell noch in Containern untergebracht sind, schnellstmöglich adäquate Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen.

Freude über künftiges neues Jugendzentrum in Gersthofen

Jugendreferent und FW-Stadtrat Simon Drüssler, zeigte sich "sehr froh darüber, dass meine Fraktion und ich nach jahrelangem Ringen für ein neues Jugendzentrum nun den langersehnten Wunsch in die Tat umsetzen können.“

Kreisrätin und Kreisvorsitzende Claudia Schuster, ist auch bei den anstehenden Landtagswahlen die Direktkandidatin für Gersthofen. Sie umriss die wichtigsten Themen, die derzeit auf Landesebene wichtig sind und ging insbesondere auf das Erfordernis einer sicheren und bezahlbaren Energieversorgung ein. (AZ)