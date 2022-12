Gersthofens Industriepark soll Nachbarn mit Wasserstoff versorgen

Energiewende: FW-Politiker Mehring kündigt bei Klausur konkretes Projekt für Gersthofen an und bezeichnet Wasserstoff als große Chance für die Region.

Die Energiekrise als Zukunftschance? Wenn die Region auf Wasserstoff setzt, wird das so sein. Davon zeigte sich der Meitinger Landtagsabgeordnete Fabian Mehring bei der Klausurtagung der Freien Wähler überzeugt. "Wasserstoff wird unter den Energieträgern der Zukunft die erste Geige spielen. Unsere Region hat die Chance, dabei an der Spitze der Bewegung zu stehen", sagte Mehring unter Verweis auf zahlreiche Unternehmen in der Region, die derzeit massiv in die Zukunftstechnologie investieren.

Die Staatsregierung, so der Abgeordnete weiter, werde dafür im nächsten Haushalt bis zu 500 Millionen Euro an Fördermitteln verfügbar machen. "Mit diesem Rückenwind aus München müssen wir es schaffen, die zugehörige Infrastruktur auf die Beine zu stellen, sodass hierzulande nicht nur geforscht und entwickelt wurde, sondern auch Produktion und Umsetzung stattfinden können", so Mehrings Vision.

Ein konkretes Projekt will der Landespolitiker gemeinsam mit der Stadt Gersthofen und dem MVV-Industriepark aufs Gleis stellen, wozu er zuletzt gemeinsam mit Bayerns Umweltminister Glauber vor Ort war. "Unsere Idee ist, den im Industriepark anfallenden Wasserstoff zu nutzen, um den Umgriff um das Werksgelände über das örtliche Erdgasnetz mit Wasserstoff zu versorgen. Das könnte ein viel beachtetes Pilotprojekt für ganz Bayern werden", ist sich Mehring sicher.

Darum wurde der Strom im Kreis Augsburg so teuer

Für den Landkreis Augsburg berichteten FW-Fraktionsvorsitzende Melanie Schappin und ihr Stellvertreter Peter Kraus, dass beim zumindest das Lieferjahr 2023 gesichert sei. "Wir hoffen, dass der Strompreis sich dann etwas entspannt, wenn der Landkreis sich wieder der Stromausschreibung Kubus anschließt", so Schappin. Dass die Preise in den Kommunen stark gestiegen sind, liege auch am Vergabezeitpunkt im September 2022, so Kraus: "Wir waren einmal bei fünf Cent Energiepreis pro Kilowattstunde, im September waren es schon 60 Cent. Das führt zu einem Gesamtstrompreis von bis zu 90 Cent je Kilowattstunde Strom.

Dass genau da der Vergabezeitpunkt der Kubus-Ausschreibung lag, hat dazu geführt, dass die Preise in unseren Kommunen enorm gestiegen sind. Eine teilweise Reduzierung der Energiekosten ist durch die von angekündigte Strom- und Gaspreisbremse zu erwarten. Langfristig dürften sich jedoch die Energiepreise auf einem deutlich höheren Niveau als früher einpendeln", beschreibt Kraus die aktuelle Situation. Schappin betont, dass der Landkreis Augsburg im Gegensatz zu Dillingen noch einen sehr weiten Weg bis zur Klimaneutralität zu gehen habe. 2Wir sollten nicht nur aus energiepolitischen Gründen schnellstmöglich dafür Sorge tragen, dass unsere Liegenschaften von öffentlichen Stromversorgern unabhängiger werden, sondern auch weil wir umweltpolitisch für nachfolgende Generationen Verantwortung übernehmen müssen", fordert Schappin abschließend.

In diese Kerbe schlug auch Heiner Gärtner, Geschäftsführer der international tätigen GP JOULE Gruppe, der als Experte zur Tagung geladen war. "Die Bürger werden sprunghaft finanziell belastet durch die gestiegenen Energiepreise, auch weil wir unsere Erzeugungsinfrastruktur nur mangelhaft ausgebaut haben, was zur Unterversorgung führt", mahnt Gärtner an. Gärtner wirbt für die Gründung lokaler Wärmenetze aufseiten der Kommunen in Form von innovativen Gemeindewerken, die durch neue regionale Wertschöpfungsketten wichtige wirtschaftliche Impulse setzen. "Für die Zukunft setzen wir auf integrierte Energiesysteme bei Strom, Wärme, Mobilität und Wasserstoff – und sichern so den lokalen Standort der Industrie durch regional erzeugte erneuerbare Energie", fordert Gärtner, den Ruf der Wirtschaft ernst zu nehmen. (AZ)