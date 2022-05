Gersthofens Mitte bietet wieder Dult-Atmosphäre

Der Maimarkt und die anschließende Maifeuer lockt in Gersthofen nach zweijähriger Pause wieder zahlreiche Besucher in die Innenstadt.

Der Maimarkt in Gersthofen war in diesem Jahr vor allem für alle Männer und Frauen, die entweder ihre Gürtel enger schnallen müssen oder aufgrund von Corona den Bauchumfang etwas erweitert haben, der optimale Treffpunkt. Gürtel in allen Längen, Preisklassen und in verschiedenen Ausführungen gab es ähnlich wie bei der Augsburger Dult gleich an mehreren Ständen zu kaufen. Und wer sich dann den passenden Hosenhalter zugelegt hatte, der konnte anschließend gleich an den Imbissbuden testen, wie haltbar oder dehnbar der neue Gürtel ist. Die Kinder der vielen Besucher, die vor allem am Nachmittag zahlreich über den Rathausplatz oder auf der Augsburger Straße in Richtung Süden schlenderten, hatten freilich ganz andere Präferenzen.

Maimarkt Gersthofen: Auch für die Kleinen war viel geboten

Die kleine Leila war sofort magisch angezogen von den Männern und Frauen in den roten Jacken vor dem City-Center. Denn die Gersthofer Ortsgruppe des BRK und die Wasserwacht hatten dort Spielstationen ganz nach dem Geschmack der Kinder vorbereitet. Wahlweise konnten sie sich kniend auf einem Rollbrett einen Parcours entlanghangeln oder im elektrisch betriebenen Bobbycar eine Runde vor der Stadthalle drehen.

Wer seine Treffsicherheit unter Beweis stellen wollte, hatte bei der Wasserwacht beim Werfen eines kleinen Säckchens in einen Schwimmreifen jede Menge Spaß. Gab es doch für jeden Treffer nicht nur reichlich Applaus, sondern auch eine süße Belohnung. Höhepunkt des im Vergleich zu den Jahren vor Corona etwas abgespeckten Maimarkts war der Auftritt der des Heimat- und Volkstrachtenvereins Gersthofen und der Mädchen und Jungen des Kolpingkindergartens unter dem Maibaum.