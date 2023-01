Gersthofens Paul-Klee-Gymnasium ist jetzt Fairtrade-School

Mit dem Thema Nachhaltigkeit befasst sich das Gersthofer Paul-Klee-Gymnasium. Für sein Engagement gab's nun eine besondere Auszeichnung.

Wie lässt sich das Leben nachhaltig gestalten, sodass auch die ärmeren Länder etwas davon haben? Damit befasst sich das Paul-Klee-Gymnasium Gersthofen schon seit Jahren. Dieses Engagement der Schulfamilie hat nun eine besondere Würdigung erfahren. Dafür musste zunächst aber einiges getan werden.

Das Gersthofer Gymnasium wurde jetzt als 867. Schule in Deutschland mit dem Titel Fairtrade-School ausgezeichnet. Hierfür musste die Schule fünf Kriterien erfüllen: Zuerst musste ein Schulteam gegründet werden, das aus Vertreterinnen und Vertretern der Eltern-, Lehrer- und Schülerschaft besteht. Mit allerhand Ideen im Gepäck entwickelte das Team dann einen Kompass, der die Pläne des Paul-Klee-Gymnasiums im Hinblick auf den fairen Handel festhält.

Weiter wurden fair gehandelte Produkte an der Schule angeboten und verzehrt. Die Schülerinnen und Schüler setzten sich darüber hinaus im Unterricht in unterschiedlichen Fächern mit dem fairen Handel auseinander. Außerdem organisierte der Wahlkurs Fairtrade unter Leitung von Carolin Milchert Schulaktionen, um die gesamte Schulgemeinschaft über die Bedeutung von Fairtrade zu informieren und für die Idee zu gewinnen.

Die Verleihungsfeier wurde von der schulischen Percussion- und Tanzgruppe umrahmt. Schulleiter Christian Engel machte auf die globale Vernetzung in der heutigen Zeit aufmerksam, die sich auch am Frühstückstisch zeigt. Er dankte den Schülerinnen und Schülern für ihren großen Einsatz. Stellvertretender Landrat Michael Higl bestärkte die Schülerinnen und Schüler den vorherrschenden wichtigen Fairness-Gedanken in Schule und Sport auch global zu denken. Susanne Olita, Vertreterin der Stadt, sprach die Unterstützung der Stadt Gersthofen aus, die sich auf dem Weg zur Fairtrade-Town-Zertifizierung befinde.

Elisabeth Krojer, Vertreterin von Fairtrade Deutschland, würdigte die Leistung des Schulteams, indem sie der Schülerin Katharina Schmid und der schulischen Fairtrade-Koordinatorin Carolin Milchert stellvertretend für das gesamte Schulteam die Urkunde überreichte. Der Nachmittag klang bei fairem Kaffee und Kuchen aus. (AZ)

