Gersthofens Stadtrat macht Weg frei für Neubau der Mozartschule

Plus Eine Erweiterung soll die Raumnot in der Gersthofer Mozartschule beenden. Der Stadtrat machte nun den Weg frei für die Planer. Nicht nur die Schüler profitieren.

Ein neuer Pausenhof mit Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten statt einem fast vollständig versiegelten Platz, neue Klassenzimmer und Lenrlandschaften auf dem aktuellen Stand der Pädagogik: Mit dem Erweiterungsbau der Gersthofer Mozartschule kommen nicht nur neue Klassenzimmer, er soll auch das Schulleben positiv beeinflussen. Obwohl die schule schon jetzt rund eine Million Euro teurer ist als zunächst geschätzt, stimmte der Stadtrat den Plänen des Architekturbüros H2M aus München zu.

Über 200 Mädchen und Jungen besuchen die Mozartschule in Gersthofen -Tendenz steigend. Deswegen wird die Schule jetzt nach dem Stadtratsbeschluss in der letzten Sitzung vor den Ferien um einen Neubau erweitert. Dieser schafft nicht nur dringend benötigte neue Klassenzimmer, sondern er wird dann auch für den Hort und die Mittagsbetreuung genutzt. Die aktuelle Kostenberechnung hat ergeben: Die Schule wird um mindestens eine Million teurer als ursprünglich angenommen.