Gersthofer Aktion: Blumenwiesen aus dem Kaugummiautomat

Plus Eine originelle Aktion schlug ein Gersthofer Schüler im Rahmen des Bürgerhaushalts vor. Er nutzt Kaugummiautomaten für Naturschutz.

Wer kennt sie nicht, die alten Kaugummiautomaten, aus denen man früher für ein paar Pfennige allerlei Süßkram und Plastikspielzeug herausholen konnte. Mittlerweile stehen diese oft verlassen am Wegesrand. Das hat den 18-jährigen Schüler Elias Almer auf die Idee gebracht, die alten Geräte umzubauen und ihnen einen neuen Zweck zu geben.