Gersthofer Ballonmuseum sichert sich den ersten Heißluftballon Deutschlands

Das Gersthofer Museum widmet sich der Geschichte der Ballonfahrt. Nun ist die Sammlung um ein bedeutendes historisches Exponat reicher geworden.

Über einen "sensationellen Zuwachs für die Sammlung" freut sich der Leiter des Ballonmuseums Gersthofen, Thomas Wiercinski: Der erste Heißluftballon Deutschlands überhaupt findet seinen "Altersruhesitz" in der Ballonstadt am Lech. Das Luftsport-historisch bedeutende Stück war die letzten Jahre im Allgäu aufbewahrt worden.

Seit wenigen Wochen befindet sich der Heißluftballon ERGEE IV mit Ballonhülle und Ballonkorb nun in der Sammlung des Ballonmuseums Gersthofen. "Das gesamte Team des Museums freut sich über die großzügige Schenkung des Alpenballonsport-Clubs Allgäu", erklärt der Museumsleiter gegenüber unserer Redaktion.

Der Ballon ERGEE IV ist der erste Heißluftballon Deutschlands. Er wurde 1968 vom Amerikaner Don Piccard konstruiert, dem Neffen des berühmten Physikers und Ballonfahrers Auguste Piccard. Auguste Piccard erreichte am 27. Mai 1931 nach dem Start bei Augsburg mit einem Stratosphärenballon eine Höhe von 15.785 Metern. Mit an Bord war sein Assistent, der Ingenieur Paul Kipfer. Die Fahrt endete nach 17 Stunden auf dem Hochgurgler Gletscher im Tiroler Ötztal.

Heißluftballon ergänzt Sammlung des Gersthofer Ballonmuseums

Der im Jahr 1968 von Auguste Piccards Neffen konstruierte Heißluftballon passe perfekt in die Tradition Gersthofens und in das Museum. "Denn es handelt sich um einen einzigartigen, historischen Heißluftballon, der nun zur Gersthofer Sammlung gehört." Er unterstreiche auch die Pionierleistung der damaligen Konstrukteure, die Ende der 1960-er Jahre damit begannen, die ersten Heißluftballone zu entwickeln.

Am 1. Mai 1969 hatte der Alpenballonsport-Club Allgäu den Ballon ERGEE IV in Dienst gestellt und noch am selben Tag stieg der Ballon unter dem Testpiloten Alfred Schulz und mit dem ersten Passagier Pater Ägidius Kolb aus Ottobeuren auf. Damit wurde ein Grundstein für den Erfolg des Heißlufballonsports in Deutschland gelegt. 1975 wurde der ERGEE IV außer Betrieb genommen. "Über die Jahre hat er aber nicht an Schönheit und Anmut verloren", ist Thomas Wiercinski überzeugt. Erst einmal zur Probe gefüllt wurde der historische Heißluftballon vor genau einem Monat, am Sonntag, 13. November, auf dem Ballonstartplatz in Gersthofen. Hier entfaltete die Hülle noch einmal ihre ganze Pracht.

Der Leiter des Ballonmuseums Gersthofen Thomas Wiercinski präsentiert Korb und Brenner des ältesten Heißluftballons Deutschlands. Foto: Marcus Merk

Nun bereichert der Heißluftballon ERGEE IV zusammen mit dem gut erhaltenen Korb als großartiges Museumsstück das Ballonmuseum in Gersthofen, dem offiziellen Sitz des ältesten noch aktiven Luftsportvereins der Welt. Dessen Gründung fand am 30. Mai 1901 unter dem Namen "Augsburger Verein für Luftschiffahrt" statt. Am 1. April des Folgejahrs verzeichnete der Vorsitzende August von Parseval bereits 114 Mitglieder, darunter auch August Riedinger, den Gründer der Ballonfabrik Augsburg.