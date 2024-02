Gersthofer Bauausschuss stimmt großem Wintergarten nachträglich zu

Plus Zwei Bauprojekte im Bereich der Rotkreuzstraße beschäftigten den Bauausschuss in seiner jüngsten Sitzung. Eines steht schon seit Jahren, das andere ist erst geplant.

Gebaut, aber seit drei Jahren nicht genehmigt und eine Wohnanlage anstelle eines derzeit leer stehenden Hauses: Gleich zweimal war die Entscheidung des Gersthofer Bauausschusses bei Projekten an beiden Enden der Rotkreuzstraße gefragt. Letztendlich erteilten die Ausschussmitglieder beiden Bauanträgen das Einvernehmen – wenn auch nicht einstimmig. Vor Kurzen hatten die Räte in der Jesselstraße darauf bestanden, dass die Anwohner einer Straßenseite ihre entgegen den Festsetzungen des Bebauungsplans zu hoch errichteten Grundstückseinfriedungen abreißen oder zurückbauen müssen.

Der erste Bauantrag an der Ecke Rotkreuz- und Donauwörther Straße ist bereits seit mehreren Jahren realisiert. Dort wurde ein umfangreicher Wintergarten mit Lounge-Atmosphäre für die Gäste eines Restaurants erstellt. „Die Sitzplätze im ehemaligen Freibereich, über welchem jetzt der Wintergarten steht, sind bereits genehmigt“, machte Bürgermeister Michael Wörle deutlich. „Jetzt haben wir endlich einen Plan vorliegen, der das bereits Geschaffene – also den Wintergarten – dokumentiert.“