Gersthofer Bauausschuss will Kastanienallee bei der Mozartschule retten

Die Gersthofer Mozartschule platzt aus allen Nähten und wird daher erweitert. Im Bauausschuss ging es um die Fällung einer Kastanienallee. Mit überraschendem Ausgang.

In die Jahre gekommen und zu klein geworden ist die Mozartschule in Gersthofen. Deswegen soll sie erweitert werden. Im Zuge der Planungen hatte man nun festgestellt, dass der Erhalt der Alleebäume an der Baustelle deutlich höhere Kosten verursacht als noch im Sommer veranschlagt. Die Bauverwaltung schlug daher die Fällung von fünf Kastanienbäumen vor. Die Bauausschussmitglieder waren jedoch mehrheitlich anderer Ansicht.

Die Entwurfsplanung für die Erweiterung der Schule wurde vom Stadtrat am 26. Juli 2023 beschlossen. Wie die Bauverwaltung nun erläuterte, stellten die Architekten und der Landschaftsarchitekt im Zuge der weiteren Planung fest, dass zum Schutz der Alleebäume im Bereich der Baustelle Mehrkosten entstehen. „Zum Erhalt dieser Bäume würde zu den bislang kalkulierten Kosten von 119.000 Euro für die Spundwände ein zusätzlicher Verbau mit Bohrpfahlwänden und Baumschutzmaßnahmen an der Westseite benötigt“, so Thomas Kraus von der Bauverwaltung. Außerdem wurden die Kosten für die erschwerten Baubedingungen kalkuliert. dAs Fazit: Es entstehen zusätzliche Kosten von circa 135.000 Euro.

Gersthofen käme mit Fällung und Ersatzpflanzungen billiger weg

Kraus zufolge könnten die bereits geplanten Kosten von 119.000 Euro eingespart werden, wenn man die fünf Kastanienbäume roden und später neun Meter hohe Bäume als Ersatz pflanzen würde. Zu erwarten sei eine längere Lebensdauer. Außerdem könnten auch die zusätzlichen 135.000 Euro zum Erhalt der Bäume gespart werden. Die Bauarbeiten würden nicht beeinträchtigt, so die weitere Argumentation. Mit anderen Beträgen, die noch anfallen würden zum Schutz der Bäume, könnten schließlich insgesamt circa 195.000 Euro eingespart werden.

Gegen diesen Vorschlag wandte sich Peter Schönfelder (SPD/Grüne): „Die Natur sollte nicht in Geld gerechnet werden.“ Die Kastanienbäume seien ein Teil der Ludwig-Hermann-Straße, Generationen von Kindern – auch Bürgermeister Michael Wörle - hätten hier gespielt und Kastanien gesammelt. „Wo bleibt eine Stellungnahme der Mitarbeiter aus der Verwaltung, welche sich mit Natur und Nachhaltigkeit befassen?“, fragte er.

Fällung findet auch Zustimmung im Gersthofer Bauausschuss

Wolfgang Hadwiger (CSU) wollte wissen, welcher naturschutzfachliche Wert den Bäumen zugesprochen werde. „Sechs Bäume als Ersatzpflanzung ist ein wenig mager.“ Albert Kaps (Pro Gersthofen) hingegen meinte, wenn man die reinen Fakten sehe, knapp 200.000 Euro einsparen könnte, spreche mehr für die Rodung und die Nachpflanzung von acht bis zehn Bäumen. Dem schloss sich Alois Pfiffner (W.I.R.) an. „Wir pflanzen ja schon neun Meter hohe Bäume als Ersatz.“ Gegebenenfalls könne die Stadt weitere Bäume auf den vorhandenen Ausgleichsflächen pflanzen. Auch Brigitte Grohmann sprach sich für die Fällungen aus: „Mit Spundwänden gehen die Kastanien ohnehin zum großen Teil kaputt.“

Stadtbaumeister Markus Naß räumte ein: „Das ist eine schwierige Entscheidung: Sie können es nur falsch machen. Wir richten einen emotionalen und ökologischen Schaden an, wenn wir gegen den Erhalt stimmen.“ Gegen die Fällung wiederum war Bürgermeister Michael Wörle. „Die ursprünglichen Berechnungen waren falsch. Wann damals die 195.000 Euro schon drin gewesen wären, hätten wir diese Diskussion heute nicht.“ Der Wunsch sei immer gewesen, dass diese Allee erhalten bleibt, und so werde er stimmen. Bei bislang 15 Millionen Gesamtkosten für die Erweiterung der Schule falle dieser Betrag nicht sonderlich ins Gewicht. Mit 9:4 Stimmen schließlich wurde beschlossen, dass die Bäume erhalten bleiben und die Mehrkosten genehmigt werden.