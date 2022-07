Gersthofer Blasharmoniker begeistern mit ihrer Serenade

Nach langer Zwangspause spielen die Gersthofer Blasharmoniker wieder eine Serenade. Im Nogent-Park gibt es dabei gleich zwei Besonderheiten zu erleben.

Schwungvoller Start nach langer Corona-Unterbrechung: Die Gersthofer Blasharmoniker veranstalteten bei perfektem Wetter ihre traditionelle Serenade im Nogent-Park. Unter dem Motto "Zeitlos – Von den 1920ern bis heute" erklangen Titel aus den letzten 100 Jahren, und zwar immer ein Hit pro Dekade. Bei den Comedian Harmonists, Glenn Miller, Bill Haley, Udo Jürgens, Abba, den Beatles, Coldplay, Adele und The Weekend war für jeden Geschmack etwas dabei, und so war es auch kein Wunder, dass nicht alle im Publikum ruhig und still sitzen bleiben konnten.

Besonders war diese Serenade nicht nur, weil es die erste nach der Corona-Zwangspause war, sondern auch, weil zum ersten Mal nach Ulrich Fischers Abschied vom Dirigentenpult seine Nachfolgerin Birgit Trinkl die Blasharmoniker bei einem Auftritt leitete. Seit Januar 2022 dirigiert sie die Gersthofer Musiker, und dieser Einstand ist gelungen, wie angesichts der Leistungen der Musizierenden deutlich zu hören war.

Gersthofer Erfolg trotz schwieriger Probenbedingungen

Trotz der umfassenden Infektionsschutzmaßnahmen Anfang des Jahres, die das Proben durchaus vor Schwierigkeiten stellten, gelang es Birgit Trinkl, die Musiker aus dem Corona-Blues herauszuholen und wieder an die Spielfreude als Orchestereinheit heranzuführen - das Resultat klang beschwingt durch den sommerlichen Nogent-Park. Auch in diesem Jahr führte Walter Hochmuth wieder launig durch das Programm.

Die Gersthofer Blasharmoniker sind als Nächstes beim Musiksommer an der Anna-Pröll-Mittelschule am Samstag, 16. Juli, aktiv. Danach veranstalten die Blasharmoniker am Samstag und Sonntag, 23. und 24. Juli, den "Sommernachtstraum" mit dem mehrfach ausgezeichneten Schauspieler Bernd Lafrenz. Karten hierfür gibt es unter karten@blasharmoniker.de oder 0175/7216894. (AZ)