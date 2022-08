Gersthofer Bürgerhaushalt bringt Kaffee in die Stadtbibliothek

Plus Einen Bürgerhaushalt hat die Stadt Gersthofen aufgestellt. Wer für heuer noch Vorschläge hat, die verwirklicht werden sollen, muss sich aber beeilen.

Gersthofer Bürgerinnen und Bürger machen Vorschläge – und die Stadt verwirklicht eine Auswahl davon. Dies sieht der Bürgerhaushalt vor. Insgesamt 100.000 Euro wurden zu diesem Zweck zur Verfügung gestellt. In diesem Jahr gibt es den Bürgerhaushalt bereits zum vierten Mal. Wer noch Vorschläge einbringen möchte, muss sich allerdings sputen: Denn Einsendeschluss ist am Freitag, 26. August.