Gersthofen

vor 2 Min.

Gersthofer CSU bleibt bei City-Center-Plänen skeptisch

Wie soll das City-Center Gersthofen erweitert werden? Die aktuellen Pläne soll der Eigentümer in der nächsten Stadtratssitzung erläutern. Doch die CSU dämpft die Erwartungen.

Plus Wie das City-Center in Gersthofens Mitte gerettet werden soll, soll der Investor kommende Woche im Stadtrat erläutern. Doch was aus den Plänen wird, bleibt offen.

Von Gerald Lindner Artikel anhören Shape

Ein grünes Gersthofer Zentrum mit einem zentralen Stadtpark sieht ein Konzept vor, das im vorigen Jahr als Sieger bei einem städtebaulichen Architekturwettbewerb hervorgegangen ist. Rathausplatz und Potenzialfläche („Loch“) sollen demzufolge zu einem neuen Stadtpark verbunden werden. Ein weiteres, aus einem anderen Wettbewerb hervorgegangenes Konzept will das dahindümpelnde City-Center unterhalb des heutigen Stadtparks erweitern. Gegen diese Pläne regte sich zuletzt Widerstand im Gersthofer Stadtrat. Daran scheint sich trotz einer neuen Entwicklung nichts zu ändern.

Am Mittwoch, 26. Juli, war zunächst geplant, über die beiden Vorhaben „Grünes Herz“ und City-Center-Erweiterung abzustimmen. Doch Bürgermeister Michael Wörle hat diese Entscheidung vertagt. Stattdessen soll nun nach einem Vorstoß der Gruppierung Bewegung Zukunft und der CSU-Fraktion, an diesem Abend die Planung für die Einkaufsstraße vom Investor vorgestellt werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen