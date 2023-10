Gersthofer CSU kritisiert Termin für Entscheidung über Zukunft der Stadtmitte

Über das „Grüne Herz“ in Gersthofen Stadtmitte entscheidet der Stadtrat am Mittwoch, 4. Oktober. Die CSU-Fraktion kritisiert die Wahl dieses Termins.

Entscheidet sich am Mittwoch, 4. Oktober, ob das Gersthofer Loch eine Nutzung bekommt? An diesem Tag stehen wichtige Entscheidungen im Stadtrat an. Ursprünglich war dazu die turnusgemäße Stadtratssitzung am 27. September 2023 vorgesehen. Die Verschiebung kritisiert nun CSU-Fraktionsvorsitzender Frank Arloth.

Mitten in den Ferien habe Bürgermeister Wörle am 16. August mitgeteilt, dass die Termine Planungsausschuss und Stadtrat getauscht werden müssen, sodass der Stadtrat jetzt am 4. Oktober ist. Eine Begründung dafür gab es nicht. „Unsere Fraktion hatte sich auf die regelmäßig am letzten Mittwoch eines Monats stattfindenden Stadtratssitzungen eingestellt und die Termine längerfristig vorgeplant“, so Frank Arloth. „Am 4. Oktober sind von der CSU drei Mitglieder aus dienstlichen, beruflichen Gründen und wegen eines schon länger gebuchten Urlaubs verhindert, darunter die komplette Fraktionsspitze.“ Dies habe Frank Arloth Bürgermeister Wörle am 29. August bereits mitgeteilt.

Gersthofens CSU-Fraktion kann nicht vollständig anwesend sein

„Gleichwohl verwies Wörle auf die Notwendigkeit, nach der Sommerpause zügig zu entscheiden; die Verhinderung sei ihm nicht bekannt gewesen“, so Arloth weiter. „Wie auch, wir wussten ja nichts davon. In den Ausschüssen besteht die Möglichkeit der Vertretung, im Stadtrat nicht.“ Es fehle „einfach der gute Wille, der größten Fraktion die Möglichkeit einer vollständigen Anwesenheit zu geben“. Eine Terminierung Ende Oktober wäre angesichts der langjährigen Vorlaufzeit doch kein Problem gewesen.

Gegenüber unserer Redaktion wiederum betonte Michael Wörle: „Eigentlich war die Abstimmung über diese Pläne bereits in der Julisitzung des Stadtrats vorgesehen.“ Weil aber nicht zuletzt die CSU signalisiert habe, sie benötige noch Zeit, habe er die Abstimmung bereits auf Oktober verschoben. Dies hatte er auch schon bei der öffentlichen Julisitzung angekündigt. „Wir haben die Sitzungsunterlagen deutlich früher als üblich den Faktionen zur Verfügung gestellt, sodass diese sich sogar bei zwei Fraktionssitzungen damit befassen konnten.“ (lig)

