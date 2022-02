Gersthofen

18:00 Uhr

Gersthofer Fachbeirat nimmt nach Nazis benannte Straßen erneut unter die Lupe

Plus Erneut hat der Gersthofer Historiker Bernhard Lehmann eine Umbenennung nach Nazis benannter Straßen gefordert. Nun reagiert die Stadt nach erster Zurückhaltung.

Von Gerald Lindner

Wernher-von-Braun-Straße, Georg-Wendler-Straße, Ludwig-Hermann-Straße: Mehrere Gersthofer Straßennamen ehren das Andenken an Menschen, die sich in der Nazizeit mit dem Regime zumindest arrangiert haben. Das will der Historiker Bernhard Lehmann ändern und fordert nach einem ersten Vorstoß bezüglich Wernher von Braun im Jahr 2021 bereits zum zweiten Mal eine Umbenennung. Zunächst lehnte Bürgermeister Michael Wörle eine erneute Beratung im Stadtrat ab. Doch nun zeichnet sich eine Wende ab.

